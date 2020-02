Bouw Sportoase Groot Schijn nu echt van start: “stad heeft eindelijk een recreatief zwembad binnenkort” David Acke

18 februari 2020

14u42 0 Deurne De eerste spadesteek is gezet en daarmee is officieel het startschot gegeven van de bouw van het gloednieuwe sportcomplex Sportoase Groot Schijn in Deurne. Sportoase Groot Schijn zal door zijn breed aanbod aan sport- en recreatiemogelijkheden een sportparadijs worden waar plezier, ontspanning en gezondheid hand in hand gaan. Het gebouw beschikt over een groot zwemgedeelte, een healthclub met fitnessruimte en een ijsbaan moet een sportparadijs voor de omgeving worden met een antwoord op de lokale noden en zal dankzij haar breed aanbod ook ver buiten Antwerpen uniek zijn.

“Er wordt al heel lang gesproken over dit sportcentrum en nu steken we de spade in de grond”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Samen met onze privé-partner Sportoase realiseren we hier een gezinsvriendelijk sportcentrum, met - voor het eerst in onze stad - een recreatief zwembad. Daarmee geven we een antwoord op de vraag naar meer recreatieve sportruimte in onze stad en spelen we in op de maatschappelijke tendensen in de sport- en recreatiesector.” Het meest uitgebreide gedeelte van het zwembad is de FUN- zone met een spraypark, dat is een veilige ondiepe zone met leuke interactieve speelelementen, een golfslagbad, een waterversnellingen en een aparte peuter-en kleuterzone waar de allerkleinsten zich kunnen uitleven. Voor iedereen die wat meer uitdaging en avontuur wil is er een recreatief glijbanencomplex met onder andere een looping, Tube Slide en grote familieglijbaan.

Naast het zwembadencomplex bevindt zich in het nieuwe gebouw ook een Health Club met een grote fitnessruimte. Na de training kunnen klanten ook terecht in de sauna’s die je zowel in de dames- als herenkleedkamers vindt. Sportoase Groot Schijn zal ook ruimte bieden aan maar liefst twee overdekte ijsbanen en wordt zo de grootste van het land. De schaatsfaciliteiten bestaan uit een ijsbaan van 450 vierkante meter op de gelijkvloerse verdieping met vier kleedkamers, een polyvalente ruimte en een brasserie en een ijsbaan van 1.800 vierkante meter op de eerste verdieping, die multifunctioneel ingezet kan worden door middel van mobiele scheidingswanden. Hierdoor kunnen verschillende activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. Er zijn ook twee grote kleedruimten voor de uit- en thuisploeg bij wedstrijden. Boven deze ijsbaan is er nog een tribune voorzien.

Ecologisch

Niet alleen moet het nieuwe sportgebouw uitblinken op vlak van sportaanbod, het zal ook ecologisch een paradepaardje moeten worden. Zo zal dit sportcomplex het eerste gasloze in België zijn en wordt er gebruik gemaakt van een chloor-arm-systeem voor de desinfectie van het zwemparadijs. Het project is bovendien volledig digitaal uitgetekend door een BIM (Bouw Informatie Model). Dat biedt inzicht voor een sneller, economischer en vooral duurzamer beheer en bouwplan. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen er voor dat Sportoase Groot Schijn een complex wordt dat bijdraagt tot een duurzame toekomst voor iedereen. En met iedereen, bedoelt de stad ook iedereen. “Laagdrempelig, een transparante prijzenstructuur en een aanbod op maat van de wensen en behoeften van de mensen. Dit zijn de kernwaarden die ervoor zorgen dat iedereen zich thuis zal voelen in Sportoase Groot Schijn”, klinkt het.

De opening van dit nieuwe sportcentrum wordt voorzien in het najaar van 2021.