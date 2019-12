Bewoonster vergeet kaars uit te blazen: appartement onbewoonbaar na korte maar hevige brand Sander Bral

11 december 2019

13u49 0 Deurne Wellicht heeft een vergeten kaars veel schade aangericht in een appartement op de Ter Heydelaan in Deurne. Er ontstond woensdagvoormiddag opeens brand. De bewoonster van het appartement was op dat moment niet thuis, dus er vielen geen gewonden. Wel is het appartement onbewoonbaar verklaard.

Het ging om een hevige brand op het gelijkvloers van het appartementgebouw. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen. Wel is er veel schade aan de woning en werd ze onbewoonbaar verklaard. De brandweer kon ervoor zorgen dat de bovenliggende appartementen en de aanpalende gebouwen gevrijwaard bleven van schade. Wel is er roetneerslag en geurhinder op de eerste verdieping waardoor het gebouw goed verlucht moet worden.

De omstandigheden van de brand worden nog onderzocht. Wellicht is de oorzaak te zoeken bij een brandende kaars in de buurt van het televisietoestel in de woonkamer. De vrouw die er woont, was op het moment van de brand niet thuis. Ze kwam aan terwijl de brandweer nog bezig was en verkeerde in shock. Niemand raakte gewond.