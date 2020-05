Bewoners Venneborglaan ontevreden over sluiting van sorteerstraatje: “Dit is gooien met belastinggeld” Caroline Van de Pol

19 mei 2020

12u00 1 Deurne De bewoners van de Venneborglaan in Deurne zijn niet tevreden met de sluiting van hun sorteerstraatje. Het stadsbestuur nam deze beslissing om kosten te besparen en de aantrek van sluikstorters tegen te gaan. In juni worden 21 sorteerstraten in Antwerpen definitief gesloten en weggehaald.

Sinds enkele jaren beschikken de bewoners van de Venneborglaan in Deurne over een sorteerstraat. Heel wat bewoners, waaronder ook Pol D’Helft, waren tevreden met die aanwinst: “Vroeger moesten we ons tuinafval samen met het keukenafval in de groene gft-zakjes steken, maar die scheurden om de haverklap. We moesten met de auto naar het containerpark voor het groenafval en naar de supermarkt voor dozen om ons oud papier in te steken. Sinds de komst van de sorteerstraatjes kunnen we ons afval meteen weggooien.”

Verdwijning in stilte

Vorige week vrijdag kreeg Pol een brief van het stadsbestuur met de mededeling dat de sorteerstraat van de Venneborglaan wordt afgebroken. “De voornaamste reden van die beslissing is dat de straatjes sluikstort aantrekken, maar dat is ook het geval bij glasbollen, containers voor oude kleding en zelfs rond kleine vuilbakjes.” Volgens Pol werd er nooit een bevraging gedaan bij de buurtbewoners. “Toen het sorteerstraatje werd geplaatst werden er infosessies gehouden, maar nu het gaat verdwijnen gebeurt dat in alle stilte.”

Buurtbewoners begrijpen niet waarom de stad eerst duizenden euro’s betaalt voor een sorteerstraatje als ze het enkele jaren later alweer verwijdert Buurtbewoner Pol

Pol is niet de enige die het oneens is met de beslissing. “Iedereen die ik spreek aan het sorteerstraatje klaagt over de toekomstige afbraak. Ze begrijpen ook niet waarom de stad eerst duizenden euro’s betaalt voor een sorteerstraatje als ze het enkele jaren later alweer verwijdert. Dat is gooien met belastinggeld. Op de gemeenteraad werd een interpellatie gehouden door Groen voor meer uitleg over de beslissing, maar dat heeft het niet kunnen tegenhouden.”

Kostenplaatje

Volgens gemeenteraadslid Koen Laenens (N-VA) lag het kostenplaatje aan de basis van de beslissing om de 21 sorteerstraten te sluiten. “Aan de Venneborglaan komt er al een vuilkar huis aan huis. Om dat ene sorteerstraatje te ledigen moet een andere vuilkar speciaal omrijden en dat kost veel geld. Bovendien zien we dat veel sorteerstraatjes sluikstort aantrekken. We besloten om de straatjes enkel te behouden op plaatsen waar de mensen erover tevreden zijn en die op de route liggen van de vuilkar die ze leegmaakt. Het geld dat daarmee wordt bespaard zal onder andere worden ingezet op camera’s voor het betrappen van sluikstorters.”

Volgens Koen Laenens vond er een bevraging over de sorteerstraatjes plaats vooraleer ze werden geëvalueerd. “In november werden de conclusies daarvan meegedeeld door de schepen. In bepaalde zones waren mensen heel tevreden over de sorteerstraatjes, maar in andere delen waren er ook klachten, bijvoorbeeld over de moeilijkheid om een grote vuilbak met groenafval leeg te kiepen.” Zo werd uiteindelijk beslist om 21 sorteerstraten in juni te sluiten.