Bestuurder betrapt die lachgas inhaleert in doodlopend straatje Sander Bral

16 augustus 2020

Het politiewijkteam Unolaan stuitte zondag op een auto die nogal verdoken geparkeerd stond aan de Vaartdijk in Deurne, in een doodlopend straatje. De politie controleerde de auto en de bestuurder. Die was op dat moment met ballonnen lachgas aan het inhaleren. In de auto vond de politie nog twee flessen met lachgas in. De betrokkene krijgt hiervoor een GAS-pv. De flessen zijn bestuurlijk in beslag genomen en opgehaald door de technische bijstand van het korps.