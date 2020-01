Bert (59) en zieke zoon Pelle (12) organiseren allereerste BK Puzzelen: “Opbrengst gaat naar onderzoek naar ziekte van Duchenne” Jonathan Bernaerts

30 januari 2020

06u00 0 Deurne Vlaanderen maakt zich op voor een opmerkelijk toernooi. Bert Wollaert (59) uit Deurne, die een zoontje met de ziekte van Duchenne heeft, organiseert dit voorjaar het allereerste Belgisch kampioenschap legpuzzelen. De opbrengst gaat naar ‘Duchenne Heroes’, een stichting die kinderen met de zeldzame spierziekte wil helpen, en naar een schooltje in Brazilië.

Lang heeft Bert Wollaert de puzzelmicrobe nog niet te pakken. “Zoals elk kind puzzelde ik vroeger wel eens, maar het is niet zo dat ik er écht door gebeten was. Dat is een paar jaar geleden veranderd, nadat ik voor mijn verjaardag een foto van mijn gezin had gekregen. Een foto in puzzelvorm, welteverstaan. Met 1.500 stukjes. Nadat ik die bij elkaar had gelegd, ben ik steeds vaker beginnen puzzelen. En ik ben niet meer gestopt. (lacht).”

Puzzelen doet Bert niet alleen. Hij krijgt de hulp van zijn 12-jarige zoon Pelle, die de ziekte van Duchenne heeft. “Dat is een aangeboren, erfelijke spieraandoening. Zeldzaam ook, want de ziekte treft slechts een op de 3.500 jongens en naar schatting een op de 1 miljoen meisjes”, legt Bert uit. “De ziekte wordt veroorzaakt door de afwezigheid van een bepaald eiwit in de spiercel, waardoor de spieren niet werken zoals het zou moeten. De ziekte verloopt progressief en tast langzaamaan steeds meer spierweefsel aan. Op een gegeven ogenblik is lopen niet meer mogelijk. Patiënten worden doorgaans niet veel ouder dan 30 jaar.”

De diagnose van de ziekte van Duchenne kwam bij Bert, zijn gezin, familie en vrienden aan als een mokerslag. Maar bij de pakken bleven ze niet zitten. Elke dag opnieuw proberen ze de levenskwaliteit van Pelle zo hoog mogelijk te houden. En daarbij krijgen ze de hulp van ‘Duchenne Heroes’, een stichting die kinderen met de zeldzame spierziekte wil helpen.

“Met kinesitherapie kan je de klachten verlichten, maar een medicijn tegen Duchenne bestaat jammer genoeg niet”, vertelt Bert. “Er is dus nog veel onderzoek naar de ziekte nodig. ‘Duchenne Heroes’ zamelt al vele jaren geld in voor dat hoogstnoodzakelijke onderzoek. Elk jaar organiseren ze een meerdaagse, gesponsorde mountainbiketocht in de Ardennen. De deelnemers - ik fietste zelf al drie keer met team ‘Riders for Pelle’ mee - leggen elke dag 70 of 100 kilometer af.”

‘Riders for Pelle’

Niet iedereen kan zomaar deelnemen aan de loodzware fietstocht. Om te mogen starten, moet je minimum 2.500 euro bijdragen. “Met het team ‘Riders voor Pelle’ willen we de komende editie met zes deelnemers aan de start verschijnen. Dat betekent dat we tegen september in totaal 15.000 euro bij elkaar moet zien te krijgen. Geen klein bedrag.”

Bert en het team ‘Riders for Pelle’ sprokkelen het hele jaar door geld bij elkaar. Door cava of bier te verkopen bijvoorbeeld, of met de actie ‘Doezintpotje’. “Sinds 2013 zet ik bij apothekers en krantenwinkels in het Antwerpse potjes waar klanten hun koperen munten in kwijt kunnen. Dat brengt jaarlijks toch tussen de 2.000 en 2.500 euro op.”

Toch wilde Bert graag eens een ‘groter’ sponsorevenement op poten zetten. “Puzzelen? Kunnen we daar geen centen mee ophalen, dacht ik op een keer”, vertelt Bert. “Ik zette me achter de computer en kwam al snel uit bij het Nederlands kampioenschap legpuzzelen, waaraan liefst tweeduizend mensen deelnemen. Over een Belgisch kampioenschap vond ik helemaal niks terug. Dan organiseren we het toch zelf, dacht ik. De opbrengst gaat naar ‘Duchenne Heroes’ én naar een schooltje in Brazilië.”

Spellenfabrikant Jumbo

Bert lanceerde zijn idee in zijn ruime kennissenkring en vond al snel drie mensen die mee de schouders wilden zetten onder een eerste editie van het Belgisch kampioenschap legpuzzelen. De organisatoren boksten een concept in elkaar en reserveerden zaaltjes. Ze richtten zich zelfs tot spellenfabrikant Jumbo dat het BK graag wil ondersteunen. Ook aan een fraaie prijzenpot hebben de organisatoren gedacht. “We haalden nu al vier overnachtingen met aanzienlijke kortingen binnen bij enkele Vlaamse B&B’s, alsook drie etentjes voor vier personen, met per maaltijd een mooie korting.”

De voorrondes van het BK legpuzzelen vinden plaats in drie zaaltjes: op 29 februari in zaal Kriekenhof in Deurne, in Leuven op 28 maart en op 26 april in Hallaar bij Heist-op-den-Berg. Bert: “Bedoeling is dat per voorronde maximaal dertig teams van telkens vier personen om ter snelste een duizend stukjes tellende puzzel van de Nederlandse striptekenaar Jan Van Haasteren leggen. De zeven snelste ploegen per voorronde strijden op het BK om de titel van ‘Belgisch kampioen legpuzzelen’. Dat BK wordt op 17 mei in Borsbeek gehouden. De presentatie van het BK gebeurt door niemand minder dan Warre Borgmans.”

Inschrijven kan via bk-legpuzzelen.webnode.be of via 0477/30.59.53.