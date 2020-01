Basisschool Tiptop krijgt als eerste interactieve bewegingswand

BJS

21 januari 2020

10u09 0 Deurne Stedelijke basisschool Tiptop in de Van Den Hautelei in Deurne krijgt als eerste stedelijke school een gloednieuwe bewegingswand. Het gaat om een interactief projectiesysteem dat tot doel heeft leren en bewegen te combineren. Leerlingen en ouders kunnen de wand op dinsdag 28 januari voor het eerst uittesten.

Directeur Barry Jespers: “Onze leerkrachten integreren beweging in hun lessen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld de maal- of deeltafels oefenen door te springen op de trappen, taal en wiskunde gebruiken tijdens de turnles. Ons team wordt in deze aanpak ondersteund door Sporting A. Ze gaan na, samen met ons, of bewegen ervoor zorgt dat de kinderen sneller leren en beter onthouden. We zijn er nu al een tijdje mee bezig in de klassen, maar we willen beweging als een rode draad door onze hele schoolwerking trekken. Zo’n wand is een voorbeeld van hoe we onze visie willen vertalen in concrete acties.”

“In de interactieve bewegingswand zitten spel- en denkelementen verwerkt zodat kinderen ook hun brein trainen”, zegt juf Evi, leerkracht van het eerste leerjaar. “Kinderen hebben bijvoorbeeld de keuze uit spelletjes om rekensommen te oefenen, spelletjes die de reactiesnelheid testen, spelletjes die focussen op samenwerken. We merken nu al dat onze kinderen meer gemotiveerd en betrokken zijn bij de leerstof als we de bewegingsfactor toevoegen. We hopen dat deze wand het enthousiasme nog zal versterken en zal helpen om de leerwinst voor elk kind te maximaliseren.”