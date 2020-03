Basisschool Kriebel start pilootproject met actrices: “Kindervoorstelling als uitgangspunt om te praten over diepere gevoelens” ADA

09 maart 2020

17u44 0 Deurne De stedelijke basisschool Kriebel in Deurne is gestart met een pilootproject dat de jeugdboekenmaand en actief burgerschap als invalshoeken neemt. De leerlingen uit het derde en vierde leerjaar zullen heel de week twee actrices over de vloer krijgen waarmee ze in gesprek zullen gaan over gevoelens als angst, verliefdheid, schaamte en spijt maar zal er tijdens workshops ook over filosofie en survival gesproken worden.

Actrices Alice Reijs en Ariane Van Vliet spelen samen grappige kindervoorstellingen als Ans en Wilma. Op basis van de voorstellingen brachten de actrices een boek uit. Dat boek komen ze een week lang voorstellen in stedelijke basisschool Kriebel. Een pilootproject, want voor de actrices is het de eerste keer dat ze in een school een hele week lang aan de slag gaan met hun boek. De leerkrachten van stedelijke basisschool Kriebel stelden hun kennis en expertise ter beschikking en werkten samen met de actrices een lessenpakket uit dat ook gebruikt kan worden in andere scholen.

Elke dag brengen Ans en Wilma een stukje uit het boek en gaan ze dieper in op wat de onderwerpen voor de leerlingen betekenen. “We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich durven openstellen en dat ze hun gedachten en gevoelens op school kwijt kunnen. In het kader van sociale vaardigheden en actief burgerschap vroegen we subsidies aan bij Cultuurkuur (dynamoproject), om deze projectweek mogelijk te maken.” vertelt directeur Anke Verbergt. “De leerlingen oefenen hun sociale vaardigheden door in dialoog te gaan over onderwerpen die niet evident zijn. Ze leren verbindend te communiceren en te reflecteren over hun eigen gevoelens en gedachten en die van een ander. Dit project versterkt de verbondenheid tussen hen. De hele week wordt er klasdoorbrekend gewerkt. Dat wil zeggen dat kinderen uit verschillende klassen met elkaar kunnen kennismaken. Via de workshops maken ze ook op een totaal andere manier kennis dan dat ze dat normaal zouden doen.”

Er zal gesproken worden over moeilijke onderwerpen zoals angst, verliefdheid, schaamte, verdriet, jaloezie, boosheid en spijt. Daarnaast kunnen de leerlingen deelnemen aan workshops rond filosofie, zintuigen en survival. De projectweek wordt afgesloten met een toneelvoorstelling gespeeld door de leerlingen in een zelfgemaakt decor.