AZ Monica zoekt producent siliconen keyboard-hoezen tegen verspreiding coronavirus

Monica zoekt producent siliconen keyboard-hoezen tegen verspreiding coronavirus

24 maart 2020

10u14 0 Deurne Gezocht: een producent die siliconen keyboard-hoezen kan leveren voor het AZ Monica. En dat liefst zo snel mogelijk zodat die gebruikt kunnen worden in de afdelingen waar coronapatiënten verzorgt worden. Dat is de oproep die de IT-afdeling van het AZ Monica lanceerde. Het ziekenhuis zou er een 70-tal kunnen gebruiken.

“Normaal gebruiken we afwasbare toetsenborden maar die zijn ofwel niet meer te verkrijgen op korte termijn ofwel enorm duur. Daarom zoeken we een alternatief in de vorm van een siliconen hoes die je over het toetsenbord kan plaatsen”, vertelt Joshua Vandermeulen van de IT-afdeling. Het ziekenhuis bestelde eerder al 30 afwasbare toetsenborden maar die bestelling werd opgevorderd en richting Italië gestuurd.

Omdat heel wat bedrijven zich tijdens deze crisis heroriënteren, zoekt de IT-afdeling nu een bedrijf dat op heel korte termijn dergelijke hoezen kan aanleveren. “Idealiter zijn de hoezen vlak waardoor je ze heel gemakkelijk kan afwassen en ontsmetten. De hoezen zullen gebruikt worden in onze afdelingen waar coronapatiënten opgevangen worden. Het is daarom erg belangrijk dat die toetsenborden heel goed gereinigd kunnen worden voor onze medewerkers.” Het ziekenhuis zoekt een 70-tal exemplaren.

Kan jij het AZ Monica helpen, dan kan het ziekenhuizen bereiken via jv@azmonica.be.