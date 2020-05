AZ Monica klaar voor heropstart: “Ons ziekenhuis is een veilige plaats voor wie hulp nodig heeft” ADA

04 mei 2020

11u18 0 Deurne Ook in het AZ Monica neemt het aantal coronapatiënten af en daarom werd beslist om consultaties opnieuw op te starten voor patiënten voor wie de zorg niet langer uitgesteld kan worden. Zodra het veilig én verantwoord is, worden ook andere consultaties opnieuw opgestart.

Zowel op campus Deurne, op campus Antwerpen als in de polikliniek Blancefloer worden de consultaties vanaf maandag 4 mei weer voorzichtig opgestart. Ook in AZ Monica merken ze dat het aantal coronapatiënten daalt en dat zorgt ervoor dat er opnieuw ruimte is om andere consultaties opnieuw op te starten. Die heropstart is de voorbije weken grondig voorbereid zodat deze op een veilige manier kan verlopen.

Veiligheid

“De veiligheid van patiënten en medewerkers staat voorop. Patiënten zullen vooraf gescreend worden op symptomen van COVID-19. Bij aankomst moeten de patiënten hun handen ontsmetten en ook de lichaamstemperatuur wordt gemeten”, vertelt communicatieverantwoordelijke Lieve Dierickx. “Verder wordt er ook over gewaakt dat aan het onthaal en in de wachtzalen minstens anderhalve meter afstand wordt gehouden. In ons ziekenhuis zijn alle nodige maatregelen getroffen om patiënten met een, al dan niet vermoedelijke, COVID-19 besmetting en andere patiënten uit elkaar te houden. Ons ziekenhuis is dus een veilige plaats voor wie hulp nodig heeft.”

Aantal operatiezalen opnieuw open

Samen met het heropstarten van consultaties, worden ook een aantal operatiezalen opnieuw geopend. “Onze patiënten zijn de voorbije weken telefonisch opgevolgd door de artsen. Zij die het dringendst een ingreep nodig hebben, komen eerst in aanmerking en worden opgebeld om een datum vast te leggen voor de ingreep. Ook hier zullen patiënten vooraf een aantal vragen voorgelegd worden om zeker te zijn dat ze geen symptomen vertonen van een corona-infectie.”