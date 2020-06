Assistentiewoningen Kerkeveld in quarantaine nadat drie personen positief testen op corona ADA

23 juni 2020

20u15 0 Deurne Drie bewoners van de assistentiewoningen Kerkeveld in Deurne hebben positief getest op het coronavirus. Twee anderen werden vandaag (dinsdag) getest omdat ze symptomen vertonen. Omdat het om privéwoningen gaat, kan het Zorgbedrijf Antwerpen de deuren niet zomaar op slot doen maar werd de bezoekregeling wel opnieuw verstrengd.

Vorige week testten twee bewoners van de assistentiewoningen in Kerkeveld in Deurne al positief op het coronavirus. Afgelopen weekend kwam daar een derde persoon bij. Daarom besliste het Zorgbedrijf Antwerpen op de veiligheidsmaatregelen opnieuw te verstrengen en een heropflakkering tegen te gaan. In Kerkeveld wonen 105 mensen.

“Dat betekent dat enkel erkende zorgverleners en één mantelzorger per woning toegelaten worden. Bewoners hebben wel nog een badge waarmee ze hun woning kunnen verlaten om bijvoorbeeld inkopen te doen. Omdat het om privéwoningen gaat kunnen we niet zomaar alles op slot doen. We rekenen hier op het gezond verstand van de bewoners dat zij contact opnemen met hun huisarts als ze symptomen vertonen”, zegt Pieter Dierckx van Zorgbedrijf Antwerpen.

Uitwijken naar Bosuil

Externe bezoekers die in het dienstencentrum kwamen eten kunnen tijdelijk uitwijken naar centrum Bosuil, 300 meter verder. Het dienstencentrum in Kerkeveld gaat voorlopig dicht.

Hoe lang deze strenge maatregelen van kracht blijven is momenteel koffiedik kijken. “We monitoren nog iedere dag en zijn heel alert”, verzekert Dierckx. “Ook in andere assistentiewoningen en serviceflats houden we alles in de gaten. Deze besmettingen betekenen echter niet dat we ook elders de maatregelen opnieuw zullen verstrengen. Dit gaat om een lokaal geval.”

Volgens Dierckx is er bij de bewoners begrip voor deze strengere aanpak. “Men verstaat dat we iets moeten doen maar applaus krijg je daar natuurlijk niet voor.”