Apotheek overvallen door twee mannen: beide daders nog voortvluchtig Jasper van der Schoot

23 september 2020

11u35 0 Deurne Een apotheek in de Gijsbrecht van Deurnelaan is maandag overvallen door twee gewapende mannen. Ze konden ontsnappen met een bescheiden hoeveelheid cash geld. Het onderzoek naar de daders loopt.

Rond drie uur ‘s middags vielen twee types de apotheek binnen. De eerste bedreigde de kassabediende met een mes en vroeg haar om geld, terwijl de andere haar gelijktijdig onder schot hield met een vuurwapen. Het is niet geweten of het wapen echt was. Nadat ze wat geld bemachtigd hadden, sloeg het duo op de vlucht.

De politie kwam snel ter plaatse en trachtte middels een buurtonderzoek de daders nog op het spoor te komen, maar deze bleken gevlogen. Het onderzoek wordt nu verder gevoerd door de lokale recherche.