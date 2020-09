Antwerpse luchthaven kent moeizaam herstel in augustus ADA

02 september 2020

11u40

Bron: Belga 0 Deurne In augustus hebben 12.415 passagiers via de regionale luchthaven van Antwerpen gereisd. Dat is 10,6 procent meer dan in juli maar nog steeds 62,8 procent minder dan augustus 2019. De nieuwe stijging van het aantal coronabesmettingen en de afkondiging van enkele bestemmingen van TUI fly tot rode zones, vertraagden het herstel.

De luchthaven van Antwerpen deed het licht beter dan in juli, maar de heropflakkering van het virus verhinderde dat het herstel groter was. TUI fly was begin juli opnieuw van start gegaan met een beperkt zomerprogramma, maar enkele bestemmingen werden uitgeroepen tot rode zone voor Belgen. De luchtvaartmaatschappij annuleerde vluchten naar Ibiza, Palma en Split daarom tot en met 22 september. In de laatste week van augustus zette TUI enkele lege toestellen in om reizigers te repatriëren die nog op vakantie waren op deze bestemmingen.

Eerder besliste Air Antwerp al om de heropstart verder uit te stellen. Vanaf 14 september zou de maatschappij opnieuw vier keer per week van en naar Londen vliegen.

Voor de nabije toekomst klinkt er bij de luchthaven weinig optimisme over een snelle grote verbetering.