Antwerpse koffie van Koffie Verheyen: “Er zijn wel degelijk regionale smaakverschillen” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Deurne Koffie Verheyen dingt met de Antwerpse koffie ‘Amberes’ ook mee naar de titel van Beste Streekproduct van Vlaanderen. “Alles wordt nog met de hand gedaan: branden, inpakken en verdelen”, legt Johan Verheyen uit. “Met Amberes hebben we geprobeerd een koffie te maken op smaak van de Antwerpenaar.”

Koffie Verheyen bestaat sinds 1923 en ondertussen staat de vierde generatie in de winkel. Het bedrijf is al sinds 1957 gevestigd in Deurne. Johan Verheyen nam de zaak over van zijn vader Marc, die op zijn beurt Albert en Rik Verheyen heeft opgevolgd. “Mijn overgrootvader was kruidenier en verkocht toen koloniale waren”, legt Johan Verheyen uit. “Toen een koffiebrander in 1923 vroeg om zijn zaak over te nemen, was Koffie Verheyen geboren. Hij heeft al zijn waar verkocht en is koffie beginnen maken en verkopen.”

De haven

Ondertussen produceert Koffie Verheyen vijftig ton koffie per jaar. Een kleine, ambachtelijke speler in de koffieproductie, als je weet dat dit misschien één procent bedraagt van de Belgische productie. De haven van Antwerpen speelt hierin ook een belangrijke rol. De haven is al lang een belangrijke speler in de handel van koffie en ook Koffie Verheyen koopt zijn bonen aan bij invoerders in de haven.

Koffie voor de Antwerpenaar

De Antwerpse koffie ‘Amberes’ wordt zo al meer dan veertig jaar verkocht bij Koffie Verheyen. In 2008 kreeg die het label van streekproduct. “Voor Amberes hebben we geprobeerd een mengeling te maken op smaak van de Antwerpenaar”, gaat Johan verder. “Er bestaan wel degelijk regionale smaakverschillen: in West-Vlaanderen heb je andere smaakpatronen en voorkeuren dan in Antwerpen, zoals je ook smaakverschillen hebt tussen bijvoorbeeld Noorderlingen en Italianen.” Zo ontstond een zachte, volle koffie, met een licht fruitige en zurige afdronk. “Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iemand uit Brussel onze Antwerpse koffie niet lekker kan vinden”, lacht Johan.

In West-Vlaanderen heb je andere smaakpatronen en voorkeuren dan in Antwerpen, zoals je ook smaakverschillen hebt tussen bijvoorbeeld Noorderlingen en Italianen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iemand uit Brussel onze Antwerpse koffie niet lekker kan vinden Johan Verheyen

Geheime mengeling

De Amberes-mengeling wordt samengesteld uit Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse koffiesoorten, maar behalve het kweken van de planten, gebeurt alles in de winkel in Deurne. De mengeling wordt met de hand gemaakt, zeventien minuten gebrand tot een temperatuur van 230 graden en gemalen zonder kleur- of aromastoffen toe te voegen. “Het enige wat je niet mag vragen, is wat er precies in die mengeling zit. Daar doen we graag geheimzinnig over”, knipoogt Johan. “Maar alles wordt nog met de hand gedaan: branden, inpakken en verdelen. Door het branden worden de koffiebonen van een geurloos en smaakloos product consumeerbaar en ontwikkelen ze aroma’s. Daarna worden ze gemalen of als bonen verkocht.”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.