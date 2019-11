Antwerpfans tribune 1 en 2 niet meer welkom in hoofdtribune nadat enkelingen zich misdroegen ADA

19 november 2019

18u57 0 Deurne Antwerpfans uit tribune 2 en 3 zullen de rest van het seizoen geen toegang meer krijgen tot de hoofdtribune. Dat laat Royal Antwerp FC weten op haar website. De club neemt de maatregelen nadat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan na de match tegen Club Brugge.

Via een officieel bericht op hun website laat The Great Old weten dat de hoofdtribune (tribune 1) vanaf nu niet meer toegankelijk zal zijn voor Antwerpsupporters van tribune 2 en 3. Na de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge van deden er zich volgens de club “onregelmatigheden voor die RAFC als club niet kan aanvaarden”, staat er te lezen op de website. Een aantal supporters drong de hoofdtribune binnen zonder toelating. De politie werd erbij gehaald en een PV werd opgesteld.

Door het incident ziet de club zich genoodzaakt supporters van Tribune 2 en 3 geen toegang meer te verlenen tot Tribune 1 na de wedstrijd. Dit zal gelden voor de overige wedstrijden van het seizoen 2019-20.

“Het gedrag van enkelingen heeft opnieuw een negatieve impact op alle supporters die onze clubkleuren wel op de juiste manier uitdragen”, stelt de club. Ook zal er voor de wedstrijd tegen AA Gent geen DJ-set op het eerste en tweede voorzien worden in aanloop naar en na de wedstrijd.