Antwerp FC zoekt commentatoren tijdens match voor mensen met visuele beperking

12 december 2019

13u32 2 Deurne Vanaf januari 2020 opent Royal Antwerp FC zijn blindentribune. Zo kunnen mensen met een visuele beperking ook genieten van een spannende match van The Great Old. Om die beleving te optimaliseren is de club op zoek naar voetbalcommentatoren.

Heb je interesse in voetbal? Schuilt er een geboren voetbalcommentator in jou? Heb je gevoel voor taal en een uitgebreide woordenschat? Heb je een aangename en duidelijke stem? Heb je affiniteit met Royal Antwerp FC? Dan is de kans groot dat Royal Antwerp FC jou zoekt. Vanaf volgend jaar opent de club een speciale tribune waardoor ook mensen met een visuele beperking live de match kunnen mee volgen. Via een koptelefoon krijgen ze een uitgebreide beschrijving van wat er op het veld gebeurt.

Hoe meer details hoe beter

Nu is de club op zoek naar mensen die die commentaar willen leveren. “In de blindentribune zorg je als vrijwillige commentator voor uitgebreide voetbalcommentaar zodat blinden en slechtzienden in het stadion de wedstrijd helemaal kunnen volgen. Je geeft zoveel mogelijk details mee: posities op het veld, uitleg over een actie, de emoties in het stadion, reacties van spelers en supporters enzovoort. Via een ontvangertje met koptelefoon volgen de supporters met een visuele beperking deze commentaar van in de tribune. Op die manier kunnen zij zich helemaal inleven in de match en genieten van een wedstrijd van hun favoriete ploeg, in het stadion en samen met de andere supporters”, vertelt Thomas Desmet, stafmedewerker Inter-Events en coördinator blindentribunes. Inter-Events gaat op zoek naar zes vrijwillige commentatoren die vanuit de perstribune elke thuismatch becommentariëren. Je doet dat in duo en in een beurtrol.

Wie interesse heeft kan zich kandidaat stellen voor 6 januari 2020 via thomas.desmet@inter.vlaanderen. Begin januari wordt er een selectie gemaakt en worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een opleidingsavond in het stadion in de week van 13 januari. Vanaf 24 januari 2020 ga je van start met de blindentribune.