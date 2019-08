Anderhalve kilo cannabis gevonden bij huiszoeking Sander Bral

22 augustus 2019

Het politiewijkteam van de regio Oost heeft woensdag opnieuw aandacht geschonken aan enkele plaatselijke problemen van drugs en sluikstort. Bij één controle werd een verkoop van drugs vastgesteld. Na de controle volgde een huiszoeking waar drie personen gearresteerd werden. De bijna anderhalve kilo cannabis, wat cocaïne en heroïne en cash geld dat daar gevonden werd, is in beslag genomen. Twee personen worden bij de onderzoeksrechter verwacht.

Verder werd nog iemand betrapt op het bezit van drugs. Er werd ook één barbecue stilgelegd aan de Bremweide in Deurne. Een handelszaak respecteerde de sluitingstijd niet. Een tweede zaak verkocht nog na sluiting. Een andere uitbater beschikte niet over een uitbatingsvergunning. In twee drankgelegenheden werd het rookverbod niet gerespecteerd. 21 keer werd een onmiddellijke inning uitgeschreven bij controle op de weg. Zes keer werd een gas-boete voor een verkeersovertreding opgesteld.