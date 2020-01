Air Antwerp vervoerde al 15.000 mensen naar Londen en terug ADA

08 januari 2020

11u29 0 Deurne Op 9 september 2019 steeg voor het eerst de Fokker 50 van Air Antwerp op richting London City Airport. De nieuwe, regionale luchtvaartmaatschappij heeft haar start niet gemist, want vier maanden later staat de teller al bijna op 15.000 passagiers.

“De route naar London City Airport is veruit de belangrijkste zakenroute vanuit Antwerpen. Begin september hebben we meegedeeld dat wij mikten op zo’n 50.000 passagiers per jaar. De vervoerscijfers tot dusver zijn volledig in lijn met deze prognose”, aldus Johan Maertens, CEO van Air Antwerp. “December was trouwens een topmaand. Toen hebben wij op onze enige route maar liefst 4.179 passagiers vervoerd. Dat zijn er 90 meer dan het maandrecord van het vroegere VLM. Een mooie prestatie als je weet dat wij vorige maand 700 stoelen minder hebben aangeboden dan onze voorganger deed in decembermaanden. Een van de redenen voor dit succes is de uitstekende samenwerking met onze codeshare-partner KLM.”

Ook op operationeel vlak verliep alles vlot. Van de meer dan 500 uitgevoerde vluchten tot dusver moest slechts één enkele vlucht geannuleerd worden omwille van een technisch probleem. “Verschillende tests hebben ook eens te meer uitgewezen dat onze vliegverbinding de beste manier is om tussen Antwerpen en het zakencentrum van Londen te reizen.”

Air Antwerp vliegt 16 keer per week van Antwerpen naar London City Airport. De vluchten worden uitgevoerd met een Fokker 50-turboprop, die plaats biedt aan 50 reizigers. De regionale luchtvaartmaatschappij biedt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag drie retourvluchten aan. Op dinsdag en zondag wordt telkens tweemaal heen en terug gevlogen.