Air Antwerp stelt heropstart opnieuw met twee weken uit ADA

25 augustus 2020

17u26

Bron: Belga 0 Deurne Luchtvaartmaatschappij Air Antwerp zal ten vroegste op 14 september haar vluchten tussen Antwerpen en Londen hernemen. Dat staat te lezen op de website van de maatschappij. Eerder werd gemikt op 1 september om opnieuw te beginnen vliegen.

Begin juni was al duidelijk dat Air Antwerp geen enkele vlucht zou uitvoeren in de zomermaanden juli en augustus. De verbinding tussen Antwerpen en London City wordt in de eerste plaats gebruikt door zakenmensen, dus de vraag is in de zomervakantie altijd lager. Bovendien geldt er nog steeds een verplichte zelfquarantaine voor mensen die vanuit België naar Groot-Brittannië reizen.

Ook in de eerste twee weken van september zullen er geen vluchten zijn, staat te lezen op de website van Air Antwerp. Ten vroegste 14 september zullen opnieuw twee retourvluchten per weekdag en één op zondag plaatsvinden. De middagvluchten zijn voor onbepaalde duur uitgesteld.