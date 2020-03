Air Antwerp schort alle vluchten op van 22 maart tot en met 10 april ADA

18 maart 2020

12u35 0 Deurne Luchtvaartmaatschappij Air Antwerp schort alle vluchten op als gevolg van het coronavirus. Nog t ot en met vrijdag 20 maart zal de luchtvaartmaatschappij zoveel vluchten uitvoeren volgens het gewone vliegschema, zodat passagiers naar huis kunnen terugkeren.

Als gevolg van het reisadvies van de Belgische federale regering en de buitengewone maatregelen die de Belgische Nationale Veiligheidsraad op 17 maart heeft genomen, is Air Antwerp echter genoodzaakt al zijn vluchten tijdelijk op te schorten, en dit van 22 maart tot en met 10 april 2020.

Passagiers met een Air Antwerp-boeking (WP-code) voor een vlucht tussen 22 maart en 10 april‚ kunnen hun reservering kosteloos wijzigen of annuleren door contact op te nemen met Air Antwerp Customer Services. In geval de boeking gemaakt werd via een ander kanaal dan de Air Antwerp-website, dient de klant de partij te contacteren waarbij gereserveerd werd. Wijzigingsverzoeken via sociale media kunnen helaas niet behandeld worden.

Air Antwerp verwacht zijn vluchten op zondag 12 april 2020 te kunnen hervatten.