Affiche Take Care is compleet: van Isabelle A tot hommage aan Bobbejaan Schoepen Sander Bral

08 september 2020

16u32 0 Deurne Het programma van zomer- en nazomerfestival Take Care in en van OLT Rivierenhof in samenwerking met Arenberg, Trix, De Studio, CC Deurne en Cinema Rix is compleet. Het festival voegde onder andere Kommil Foo, Yevgueni en Admiral Freebee toe aan het programma maar evengoed een ode van Guido Belcanto aan Bobbejaan Schoepen.

Na het terugschroeven van de extra strenge maatregelen rond culturele evenementen, reageerde Take Care-festival meteen met een doorstart in augustus. Sterker nog, de organisatie communiceerde ook in oktober nog verder te gaan met de concertenreeks. Met acht nieuwe namen is de line-up van Take Care eindelijk compleet.

Kommil Foo, Yevgueni, Faces on TV en Admiral Freebee zijn de grootste blikvangers maar Take Care pakt ook uit met ‘De Wereld van Bobbejaan’, een hommage door Guido Belcanto, Isabelle A en Klaas Delrue. Verder spelen ook Afroblood en Soul Shakers ten dans en neemt een collectief van jonge vrouwen via dans, muziek, woord en zang het openluchttheater over onder de noemer ‘Female Takeover’.

