Afbraak oude Theunisbrug te volgen via livestream Annelin Marien

11 juli 2020

15u26 0 Deurne Dit weekend wordt de oude Gabriël Theunisbrug aan het Sportpaleis stukje bij beetje afgebroken. Dat kan je volgen via een livestream van de Vlaamse Waterweg. De aannemer gebruikt daarvoor een nieuwe techniek, waarbij twee kranen de brug balk per balk afbreken. De nieuwe Theunisbrug is al sinds 9 juli toegankelijk voor auto’s, trams en fietsers.

Op zaterdag 11 en zondag 12 juli wordt de oude Theunisbrug afgebroken. De aannemer zal hiervoor een nieuwe techniek gebruiken: in plaats van de oude brug te lijf te gaan met sloophamers, zullen de betonnen balken een voor een weggenomen worden. Daarvoor worden eerst zaagsnedes gemaakt aan de uiteinden van elke balk. Vervolgens hijsen twee kranen de balk op een ponton. Door de afbraak op deze manier aan te pakken, vallen er geen brokstukken in het water en kan de afbraak sneller verlopen.

Om kijklustigen weg te houden van de werken, is de volledige afbraak te volgen via livestream. De sloopwerken startten op zaterdag 11 juli en gaan continu door tot ten laatste maandagochtend. Ook in de avonden en de nachten werkt de aannemer door. Hoewel de nieuwe techniek minder lawaai veroorzaakt dan de klassieke manier van slopen, moeten buurtbewoners toch rekening houden met mogelijke geluidsoverlast, vooral in de nacht van zaterdag op zondag.