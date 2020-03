Acht bestuurders betrapt op drugs bij gerichte controle in vroege uurtjes Sander Bral

09 maart 2020

De verkeerspolitie controleerde zondagochtend in de vroege uurtjes in de omgeving van het Sportpaleis. In de directe omgeving werden gericht 54 voertuigen gecontroleerd, maar liefst acht bestuurders hadden drugs genomen en twee hadden te veel gedronken. Alle bestuurders die een positieve speekseltest aflegden verloren hun rijbewijs meteen voor vijftien dagen.