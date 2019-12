Academie Deurne zet deuren open voor kerstfeest AMK

18 december 2019

11u09 0 Deurne De Academie van Deurne zet op 18, 19, 20 en 21 december de deuren open voor een kerst- en winters feest met een gezellig kerstmarkt.

Op woensdag 18 december om 19 uur is er een kerstconcert in zaal familia (Karel Govaertsstraat 53). Op donderdag 19 en vrijdag 20 december kan u vanaf 19 uur aan de Academie (Boshovestraat 173) genieten van woord, muziek, gezelligheid, warmte en allerlei lekkers. Daarnaast staan er vrijdag optredens van muzikaal comédienne Ariane Van Hasselt en beatboxer Kris Strybos op het programma, waarvan je kan genieten onder een dekentje of op een schapenvelletje omringd door kerstbomen. Er is op vrijdag ook nog een verrassing ten voordele van de Warmste Week. Op zaterdag 21 december kan u vanaf 10 uur genieten van een heerlijk winterontbijt onder begeleiding van vioolklanken uit de concertzaal.