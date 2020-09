Aanleg fiets- en wandelpad langs Wouter Haecklaan in Deurne goedgekeurd



CVDP

16u31 0 Deurne Het college besliste om in de Wouter Haecklaan in Deurne een fietspad aan te leggen als onderdeel van de fietsostrade van Antwerpen naar Wommelgem. Daarnaast wordt het wandelpad vernieuwd en worden een aantal verkeersremmende maatregelen uitgevoerd. Vermoedelijk starten de werken in de eerste helft van 2021.

De Wouter Haecklaan is een zeer brede buurtstraat zonder fietspad in Deurne-Zuid, parallel aan de E313. Ze ligt binnen een zone 30 maar er wordt vaak te snel gereden, wat gevaarlijk is voor alle gebruikers. Naast de aanleg van een nieuw fietspad en het vernieuwen van het wandelpad, worden er ter hoogte van de zijstraten verkeersplateaus voorzien en wordt de straat iets smaller.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers in de buurt zal flink verbeteren. Bovendien zullen we hiermee een belangrijke missing link op de fietsostrade tussen Antwerpen en Wommelgem wegwerken.”

Nieuw wandelpad en fietspad

Om het fietscomfort te verhogen, komt er in de Wouter Haecklaan een dubbelrichtingsfietspad van 4 meter breed. Het nieuwe fietspad takt aan op de zijstraten en een oversteek naar de Vaartweg toe, in afwachting van de toekomstige fietsbrug daar. De ligging van het fietspad is zo gekozen dat een maximaal aantal bomen behouden kan blijven. Met de aanleg worden 6 bestaande bomen gerooid en worden er in totaal 32 nieuwe bomen aangeplant.

Het wandelpad wordt verlegd, het komt tussen het nieuwe fietspad en de rijweg te liggen. Langs het pad komt nieuwe verlichting, een vernieuwde groene inrichting en zitbanken.

Verkeersveiligheid in de straat

Tegelijk met de aanleg van het fietspad en het wandelpad neemt het district Deurne maatregelen om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen. Zo komt er ter hoogte van alle zijstraten een verkeersplateau, zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken en het autoverkeer moet vertragen. Door de parkeerstrook aan de kant van het wandelpad op te schuiven wordt de straat smaller. Dit verlaagt eveneens de snelheid van het doorrijdende verkeer. Parkeren aan beide kanten van de straat blijft ook na de herinrichting mogelijk.

Het moeilijke oversteekpunt aan de Sterckshoflei richting Vaartweg wordt veiliger en comfortabeler. De huidige vijf rijstroken op de Sterckshoflei worden ter hoogte van de Wouter Haecklaan herleid tot één rijstrook in elke rijrichting plus een aparte afslagstrook zowel naar de Wouter Haecklaan als naar de Vaartweg. Een middeneiland tussen beide rijstroken zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel de oversteek kunnen maken naar de Vaartweg. De oversteek aan de Collegelaan wordt opgenomen bij een latere herinrichting van de Collegelaan door het district Deurne.

Onderdeel fietsostrade richting Wommelgem

De Wouter Haecklaan is onderdeel van de fietsostrade van Antwerpen naar Wommelgem. Die loopt vanop het Ringfietspad via de Collegelaan naar de Wouter Haecklaan en zo verder door langs de E313 naar de fietstunnels onder het rond punt van Wommelgem. Met het nieuwe fietspad zullen de gebruikers van de fietsostrade comfortabeler door de Wouter Haecklaan kunnen fietsen.

Op termijn plant de Vlaamse overheid een nieuwe fietsbrug vanuit de Wouter Haecklaan over de Sterckshoflei naar de Vaartweg. Zo kunnen fietsers veilig de Sterckshoflei kruisen.