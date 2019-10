850 leerlingen van zeven scholen verlossen buurt Herentalsebaan van zwerfvuil PhT

25 oktober 2019

19u46 1 Deurne Zes basisscholen en één secundaire school organiseerden vrijdag een grote poetsactie in de buurt rond de Herentalsebaan in Deurne. Dat was alles samen goed voor 850 leerlingen. “Jongeren leiden de strijd voor propere straten door het goede voorbeeld te geven. Zo creëer je een mentaliteitswijziging”, zegt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA).

Het voorbije jaar is op en rondom de Herentalsebaan gewerkt op een proper straatbeeld. Dat gebeurt niet enkel met de hulp van handelaars en buurtbewoners. De scholen uit de wijk ‘adopteren’ elk een straat. De scholieren van het Stedelijk Lyceum Waterbaan moeten een stuk van de Herentalsebaan netjes houden. Minstens driemaal per schooljaar schieten ze in actie tegen zwerfvuil. Verder ontwerpen ze ook een sticker in hun ‘Art-lab’ die mensen aanspoort om hun afval in de vuilbak te werpen. Die sticker wordt uitgedeeld aan de lokale handelaars en belandt zo op de verpakkingen.

De kinderen van basisscholen Tip Top, De Mozaïek, De Octopus en Andromeda nemen deel aan drie acties per jaar en versieren begin december de kerstbomen op de Herentalsebaan.