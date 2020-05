83-jarige man sukkelt tussen tram en perron en wordt meters ver meegesleurd: “ter plaatse overleden” Toon Verheijen

16 mei 2020

12u17 0

Een 83-jarige man is zaterdagmorgen overleden na een ongeval met een tram op de Boekenberglei in Deurne. “Het ongeval gebeurde omstreeks 11 uur", zegt Willem Migom van de politie Antwerpen. “Volgens een getuige was de man te laat om op te stappen en belandde hij tussen de tram en het perron om op te stappen. Hij is ook enkele meters meegesleurd. De hulpdiensten hebben de man proberen te reanimeren, maar hij is helaas ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.” De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Ook de bestuurder van de tram moet nog ondervraagd worden. Die had het ongeval niet in de gaten en is door de politie even later tegengehouden.