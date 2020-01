66 (!) bestuurders negeren rood licht tijdens politieactie Sander Bral

12 januari 2020

11u04 2

De lokale politie voerde vrijdag en zaterdag controles uit in de regio Oost van de stad Er werd vooral gecontroleerd op bestuurders die het rode licht negeerden en rondreden met hun mobiele telefoon achter het stuur op de drukke verkeersassen in Deurne. Om de pakkans te verhogen werd in burger gewerkt. Aan de actie namen ook drie stagiairs van de politieschool mee.

Tijdens de actie werden 431 inbreuken vastgesteld, maar liefst 66 bestuurders negeerden een rood licht en 52 bestuurders hadden de gsm in de hand. Ze mogen allemaal een boete verwachten. Nog eens 41 foutparkeerders werden beboet omdat ze op het trottoir parkeerden. Vijftien vrachtwagens werden geverbaliseerd omdat ze parkeerden op een plek waar een verbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton geldt. Ook werden 169 mindervalidenplaatsen gecontroleerd, op zes plaatsen werd een foutparkeerder beboet. Tot slot werd één onverzekerde wagen in beslag genomen en kregen tien fietsers een boete omdat ze rondfietsten zonder verlichting.