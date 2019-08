51-jarige man in kunstmatige coma na keukenbrand in Deurne Sander Bral

25 augustus 2019

10u50 2 Deurne De brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag richting de Herentalsebaan in Deurne voor een keukenbrand. Drie bewoners werden geëvacueerd, twee daarvan werden met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Een 51-jarige man wordt in kunstmatige coma gehouden.

Het waren de bewoners van het appartement boven de woning waar brand uitbrak, die zaterdagnacht de hulpdiensten verwittigden. Ze moesten bevrijd worden door de brandweer. Ook de bewoner van wie de keuken in brand stond, moest gered worden.

Twee personen hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Eén van hen, een man van 51 jaar, is er erg aan toe. Hij wordt in kunstmatige coma gehouden.

De brand zelf was snel onder controle. De oorzaak wordt onderzocht. Er waren geen rookmelders geïnstalleerd in het pand. De brandweer roept op om voldoende rookmelders te voorzien in huis. Vanaf 1 januari worden ze verplicht in elke woning.