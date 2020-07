21-jarige motorfietser maakt wheelie voor neus van politie Sander Bral

04 juli 2020

13u57 0 Deurne Een anonieme patrouille van de regio Oost merkte vrijdagavond een motorfiets op die tijdens zijn rit afwisselde tussen de rijbaan en het fietspad om zo de verkeersdrukte te omzeilen.

De bestuurder werd gevolgd tot aan een parking langs de August Van de Wielei in Deurne. Daar kon de politie vaststellen hoe de man aan hoge snelheid een ‘wheelie’ deed en zo voor de neus van de politie op zijn achterwiel voorbij scheurde.

De man werd onderschept en gecontroleerd. De 21-jarige bestuurder bleek enkel te beschikken over een voorlopig rijbewijs, maar was niet voorzien van een ‘L’. Hij verklaarde via het fietspad te rijden om niet te moeten aanschuiven en op zijn achterwiel te hebben gereden omdat er toch niet veel verkeer was.

Bovendien bleek hij al meermaals gekend voor verkeersinbreuken en werd hij ook al enkele keren betrapt met lachgas in de wagen. Gezien zijn voorgaande overtredingen en het gevaarlijke rijgedrag werd beslist zijn motor bestuurlijk in beslag te nemen. De jonge bestuurder zal zich ook mogen verantwoorden voor de verkeersinbreuken.