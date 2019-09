2.000 bezoekers op vertelfestival in Rivierenhof AMK

12u09 2 Deurne Zondag genoten 2.000 bezoekers in het provinciaal domein Rivierenhof van talrijke verhalen en vertelavonturen. Het tweejaarlijkse vertelfestival Wonderwoud werd afgesloten met verjaardagstaart voor het 40-jarige Sprookjeshuis.

Het vertelfestival lokt traditiegetrouw veel volk naar het Rivierenhof. De weide bij het Sprookjeshuis stond vol tenten, waarin ieder half uur een ander sprookje te horen was. En er was nog een reden voor feest: het Sprookjeshuis werd 40 jaar. Al vier decennia lang komen er dagelijks schoolkinderen naar het provinciaal groendomein in Deurne om naar verhalen te luisteren. Op jaarbasis genieten er zo ook nog eens duizend bezoekers van ‘Sprookjes op Zondag’.