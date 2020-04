19-jarige dealer probeert op politie in te rijden bij controle Sander Bral

25 april 2020

17u21 3 Deurne Een 19-jarige drugsdealer heeft gisteravond in het Antwerpse district Deurne geprobeerd om met zijn voertuig in te rijden op de politie, toen die probeerde hem te controleren. De agenten konden op tijd wegspringen maar hun dienstwagen raakte wel beschadigd. De verdachte kon daarna ingerekend worden. Bij zoekingen in de wagen, een garagebox en bij de verdachte thuis werden drugs, mobiele telefoons en verpakkingsmaterialen gevonden.

Vrijdag, in de vroege avond, trok een wagen de aandacht van leden van het drugsondersteuningsteam van de lokale politie. Ze stelden vast dat de bestuurder kort een garagecomplex aan de Sint-Rochusstraat in Deurne bezocht en weer vertrok. De inspecteurs besloten om over te gaan tot controle van het voertuig en de man.

Plankgas

“Maar de bestuurder gaf plankgas en reed in op de inspecteurs en hun anoniem voertuig”, klinkt het bij de politie. “Onze mensen konden net op tijd wegspringen, maar hun dienstwagen raakte wel beschadigd. Ook een andere wagen werd geraakt tijdens de poging om aan de politie te ontkomen. De vluchtende bestuurder kon uiteindelijk overmeesterd worden.”

Kantoor

In de auto van de verdachte vond de politie een som geld, drie mobiele telefoons en cannabis. De politie bezocht de garagebox waar de verdachte even was binnen gegaan. Hier troffen ze een soort ‘kantoor’ aan van waaruit de verdachte zijn verdovende middelen klaarmaakte voor verkoop.

De inspecteurs vonden er nog meer drugs, twee precisieweegschalen en heel wat verpakkingsmateriaal. Bij de negentienjarige man thuis vond de politie ook nog een som geld. De onderzoeksrechter zal beslissen over zijn verdere aanhouding.