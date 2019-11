‘Ten Aanval’: interactieve voorstelling voert kinderen en (groot)ouders mee naar waanzin van Eerste Wereldoorlog Philippe Truyts

11 november 2019

14u16 1 Deurne Voor een opmerkelijke, maar vooral aangrijpende voorstelling op Wapenstilstandsdag moest je in het districtshuis van Deurne zijn. De vertelling ‘Ten Aanval’ van het tweekoppig gezelschap Hikke Takke Toe dompelde het publiek onder in de waanzin van de Eerste Wereldoorlog. Verteller Wim Collin betrok de kinderen actief bij de opvoering.

‘Ten Aanval’ vertelt de oorlog vanuit het perspectief van vier Engelse tieners. Eerst staan ze in de zomer van 1914 nog zorgeloos te voetballen, maar al snel verandert het oorlogsgeweld hun leven. Een misplaatst optimisme - “de oorlog zal tegen Kerstmis gedaan zijn” - zorgt ervoor dat bijna alle jongeren zich aanmelden voor het leger. Maar in de loopgraven wacht hen de hel. Of erger. De oorlog zal ruim vier jaar woeden en een hele generatie opofferen. Het verhaal eindigt met de dood van de vier jongens, de dag na het bizarre kerstbestand in 1914. Duitse en Britse soldaten verbroederden toen even, ze voetbalden zelfs tegen elkaar. De dag nadien bulderden op bevel van de generaals alweer de kanonnen en hernam de zinloze slachtpartij.

Hikke Takke Toe, uit het Vlaams-Brabantse Hoegaarden, toert al zes jaar langs scholen, bibliotheken en gemeenschapshuizen. Wim Collin vertelt, Ben Vanderweyden zorgt voor de muziek. “We hebben ook een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog, vanuit het perspectief van een 12-jarig meisje. Intussen maken we ons zeer ongerust over de besparingen op cultuur. Als organisaties minder subsidies krijgen, gaat onze telefoon ook niet meer rinkelen”, klinkt het.