“Rijd hier maar eens met bakfiets vol kinderen”: vreemde kronkel op nieuw fietspad Collegelaan is te gek voor woorden ADA

06 januari 2020

15u34 0 Deurne Een rare kronkel, dat is het minste wat je kan zeggen over het nieuw aangelegde fietspad onder de Stenenbrug die uitgeeft op de Collegelaan in Deurne. In plaats van het fietspad rechtdoor te trekken, werd er een vreemde bocht in verwerkt waardoor fietsers moeten slalommen. De Fietsersbond is razend. De stad Antwerpen, die verantwoordelijk is voor het fietspad, zal het punt aanpassen.

Het nieuwe fietspad onder de Stenenbrug die uitkomt op de Collegelaan in Deurne ligt er goed bij. Geen putten en bulten maar een vlakke strook rode asfalt. Te gemakkelijk lijkt er wel gedacht bij de aanleg van het fietspad en dus werd er maar een onlogische kronkel in het fietspad verwerkt. In plaats van het fietspad in één rechte lijn door te trekken moeten fietsers een slalombeweging maken.

Ze zouden de ontwerpers daar elke dag moeten langssturen met een bakfiets vol kinderen. Wedden dat er al snel een heel ander ontwerp op tafel zou liggen? Fietsersbond

Je kan er om lachen maar bij de Fietsersbond ziet men de humor er allerminst van in. “Het is een grote frustratie bij veel Fietsersbondvrijwilligers om te zien hoe er een pak geld wordt uitgegeven aan een heraanleg die vol fouten zit of niet toekomstbestendig is”, klinkt het. “Dit bochtenwerk is gewoon onzin. Niemand fietst op die manier. Dat ziet er misschien mooi uit op een 2D-plan, maar heeft niks met de realiteit te maken. Dit is ontworpen door mensen die denken vanuit een autologica en die niet weten hoe fietsers zich gedragen. Ze zouden de ontwerpers daar elke dag moeten langssturen met een bakfiets vol kinderen. Wedden dat er al snel een heel ander ontwerp op tafel zou liggen? We hebben minder ingenieurs nodig en meer ontwerpers die begrijpen hoe fietsers zich bewegen. De ontwerpers ontwerpen de fietspaden, de ingenieurs mogen die ontwerpen vervolgens vertalen in stenen en asfalt.”

“Logica respecteren”

Het was de stad Antwerpen zelf die het fietspad liet aanleggen. Agentschap Wegen en Verkeer heeft er niets mee te maken. Bij het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis zijn ze op de hoogte van de vreemde bocht in het fietspad en werden de diensten al op de hoogte gebracht om die bocht weg te werken tot een rechte lijn. “Midden december heeft de stad al contact opgenomen met onze diensten om de nodige aanpassingen te doen. Bedoeling is uiteraard om de logica van de verkeersbewegingen te respecteren, en het ‘bochtje’ zal dan ook weggewerkt worden en vervangen door een rechtlijnig fietspad. De werkzaamheden daarvoor zullen aangevat worden zo gauw het weer dit toelaat.”