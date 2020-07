“Nu voedselpakketten uitdelen in de buurten rond Sportpaleis is absoluut niet veilig” mvdb

30 juli 2020

18u23

Bron: Radio 1 6 Deurne “Ik kan mijn vrijwilligers niet blootstellen aan uitermate ernstige risico’s”. Dat verklaart dokter Jean-Pierre Tricot, voorzitter van de vzw Zenith, over de beslissing waarom zijn hulporganisatie tijdelijk stopt met het uitdelen van voedselpakketten in delen van Antwerpen-Oost.

Een groot deel van de vrijwilligers is ouder dan zestig jaar en behoort dus tot een risicogroep. Zo’n 250 gezinnen zullen hierdoor geen voedselpakketten ontvangen.

“In de buurten rond het Sportpaleis is het absoluut niet veilig”, zei de arts op ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1. “Zeer precieze data krijgen we niet van Sciensano, maar we vangen toch op dat er een serieus risico is. De huisartsen bevestigen ons dat de situatie heel erg is. Ook (viroloog) Pierre Van Damme. Hij heeft me aangeraden om hulp te zoeken bij de Stad Antwerpen. Bij de eerste corona-opstoot kregen we een aantal vrijwilligers van de Stad. Zij hebben ons toen goed geholpen. Met hun steun zouden we rond 10 augustus kunnen hernemen, maar tot dan kan ik mijn vrijwilligers niet blootstellen aan uitermate ernstige risico’s.”

Stigmatisering

Tricot laakt het niet genoeg doorstromen van specifieke informatie over besmettingshaarden in Antwerpen. “Da’s toch eigenaardig. We zouden in een stad met meer dan 500.000 inwoners toch mogen weten waar ongeveer er coronabrandhaarden zijn en waar niet. Men wil zo vermijden dat mensen gestigmatiseerd worden, denk ik.”

“Ik ben van mening dat mensen die zich bezighouden met de organisatie van voedselbedeling toch mogen weten waar er brandhaarden zijn. We kunnen dan extra voorzorgsmaatregelen treffen”.

