“Misbruikte bompa (63) moest zelfs in de winter op mat op terras slapen” Macedonisch koppel in Deurne gearresteerd voor jarenlang onmenselijke behandeling van huisgenoot. Patrick Lefelon

03 oktober 2019

In Deurne is een 63-jarige man maandenlang misbruikt en uitgebuit door een Macedonische familie. Dat meldt het Antwerpse parket. De onderzoeksrechter heeft een man van 42 en een vrouw van 41 aangehouden. De dochter van 19 is vrij onder voorwaarden.

Een wijkagent van de regio Oost (PZ Antwerpen) kreeg op 17 augustus 2019 een melding over een oudere man die al verschillende maanden buiten op een terras zou slapen op een adres in Deurne. Het slachtoffer moest zich naar verluidt ook buiten wassen en buiten eten.

Kwetsbaar

“Een wijkteam van PZ Antwerpen kon de man spreken en stelde vast dat de bewoners, een Macedonische familie, het slachtoffer uitbuitten en misbruik maakten van de kwetsbare toestand van de man”, klinkt het in een persmededeling. Uit het eerste onderzoek bleek ook dat het slachtoffer de afgelopen tien jaar door de Macedonische familie financieel gepluimd werd.



De 63-jarige Belgische man had zo’n tien jaar geleden toevallig kennisgemaakt met het Macedonische koppel. Die nodigden hem uit in hun appartement op de Turnhoutsebaan in Deurne. Dat contact werd intensiever. De man die door buren Florreke of Jefke wordt genoemd, trok op de duur bij hen in. De familie sprak hem aan als ‘Bompa’. De man vertrok wel dagelijks naar zijn werk maar éénmaal thuis was hij het slaafje van de familie.

Buurvrouw Jeanine: “We zagen hem dikwijls op zijn mat liggen op het terras met alleen een donsdeken over zich heen. Of hij zat op de dorpel zijn boterhammen op te eten. Jefke moest het terras proper houden en kreeg soms opdracht om de parking te vegen. “Als dat gedaan is, krijg je nen boterham”, hoorden wij het koppel dan zeggen.” Hij was eigenlijk het slaafje van het Macedonische gezin. Jefke zei zelf nooit meer dan een goeiedag. Hij had ook een bochel en liep altijd gebogen over straat."

Het Macedonische koppel zorgde voor heel wat overlast ‘s nachts. Tot 2 uur ‘s nachts werd er met luide muziek gebarbecued of wer de friteuse aangestoken op het terras. Dan kreeg Jefke ook wel een bordje.

Jeanine: “Jefke waste en scheerde zich in een plastiek badje op het terras. Eén keer had hij eens een zak van de Primark bij met nieuwe broek en trui. Hij droeg dat dan dag-in-dag-uit, zomer en winter.”

De 63-jarige man sprak op zijn werk of elders nooit over zijn erbarmelijke leefomstandigheden. Met zijn familie was door de jaren alle contact verbroken.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “In samenspraak met vzw Payoke (een opvangcentrum voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel, nvdr.) werd het slachtoffer ondergebracht op een veilige plaats. Tijdens het verdere onderzoek werd een onderzoeksrechter gevorderd wegens mensenhandel, misbruik van zwakke toestand van personen en mensonterende behandeling.”