“Meer groen? Graag! Maar niet ten koste van parkeerplaatsen”: bewoners wijk Kronenburg niet gelukkig met komst buurtparkje BJS

19 november 2019

12u06 0 Deurne De komst van een buurtparkje in de wijk Kronenburg in Deurne-Noord zorgt voor grote ongerustheid bij omwonenden. De voornaamste reden? Om de ‘groene sproet’ te realiseren, moeten vier parkeerplaatsen wijken. “Elke parkeerplaats die verdwijnt, is er één te veel.”

De wijk Kronenburg in Deurne-Noord, gelegen tussen de Bisschoppenhoflaan en de Vaartkaai, is een van de dichtstbevolkte buurten van de stad. Om de wijk leefbaarder te maken, wil het Deurnese districtsbestuur op de site van de voormalige houtzagerij Quaeyhaegen een buurtparkje van ongeveer 1.500 vierkante meter aanleggen. Volgens de plannen, die ondertussen zijn goedgekeurd door het Antwerpse schepencollege, zal de zogenaamde ‘groene sproet’ een deel van de Ten Nessestraat innemen, waardoor het langs de kant van de Van Amstelstraat een doodlopende straat wordt. Verwacht wordt dat de werken aan het parkje na de zomer van 2020 zullen beginnen.

Volgens het districtsbestuur is uit verschillende bevragingen gebleken dat de grijze wijk Kronenburg snakt naar meer groen én naar speelruimte voor jongeren. Toch zorgt de komst van de ‘groene sproet’ voor grote ongerustheid. De voornaamste reden? Om het parkje te realiseren, moeten vier parkeerplaatsen wijken. Bij wijze van protest organiseerden bewoners een petitie. De teller staat ondertussen op een kleine 350 handtekeningen.

Wij zijn niet tégen de komst van groen in onze wijk. Integendeel. Maar we kunnen niet aanvaarden dat er parkeerplaatsen moeten sneuvelen Rudy Baeten

“Laat me eerst even duidelijk stellen: wij zijn niet tégen de komst van groen in onze wijk. Integendeel. Maar met de plannen zoals die nu voorliggen, kunnen we moeilijk leven”, zegt Rudy Baeten, die in de Ten Nessestraat woont. “We kunnen niet aanvaarden dat in onze wijk, die enorm kreunt onder de parkeerdruk, parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Volgens het district moeten er vier plaatsen weg. Wij denken dat het er minstens acht zijn. In ieder geval: élke parkeerplaats die verdwijnt, is er één te veel.”

Niet alleen parkeerproblemen baren de buurtbewoners zorgen. Ze vrezen dat het parkje een trekpleister wordt voor zwerfvervuilers en dealers én dat de verkeersveiligheid in de naburige Van Amstelstraat in het gedrag komt. “Momenteel wordt de Ten Nessestraat gebruikt het snelst uit de wijk en op de Bisschoppenhoflaan te geraken. Met de komst van de ‘groene sproet’ zal het verkeer massaal via de Van Amstelstraat en vervolgens de Albert Bevernagelei passeren. Ik houd mijn hart vast voor de kinderen die de Van Amstelstraat zullen oversteken om in het parkje te geraken.”

“Beperkt aantal klachten”

Districtsburgemeester van Deurne Tjerk Sekeris (N-VA) is niet van zin om de plannen voor het parkje zomaar te wijzigen. “De buurt is meermaals geraadpleegd over de ‘groene sproet’. Het aantal klachten is altijd zeer beperkt geweest. We hoorden vooral positieve geluiden en daarom voel ik me nu eigenlijk ook gesterkt om door te zetten. De wijk heeft écht nood aan meer groen en open ruimte.”

Sekeris zegt er wel bij begrip te hebben voor de ongerustheid van de buurtbewoners. “Natuurlijk zijn we op de hoogte van de hoge parkeerdruk in de wijk. We zullen onderzoeken of het mogelijk is om parkeerplaatsen (in totaal moeten er vier plekken verdwijnen, red.) te ‘redden’. Ook op het gebied van veiligheid zullen er inspanningen gebeuren. Zo wordt er camerabewaking geïnstalleerd.”