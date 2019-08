‘Deurnse politie: uit de oude doos’: straffe verhalen, donkere geheimen en ludieke anekdotes over politiekorps van Deurne BJS

13 augustus 2019

14u12 0 Deurne Tijdens de vertelling ‘Deurnse politie: uit de oude doos’ nemen Leo Verholen en Benie Michiels van het politiemuseum u op zondag 1 september om 14.30u mee op sleeptouw doorheen de geschiedenis van de Deurnse politie. De vertelling vindt plaats naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de bevrijding van Wereldoorlog II plaatsvond en de gevangenen uit de concentratiekampen bevrijd werden. Onder de gevangenen was ook een deel van het Deurns politiekorps.

Slechts 8 keerden terug, 35 bleven achter en stierven. Als eerbetoon aan deze politieagenten werden Deurnse straten naar hen vernoemd of kregen ze een plaats op het Vredesmonument op het Wim Saerensplein.

Tijdens de vertelling ‘Deurnse politie: uit de oude doos’ halen Leo Verholen en Benie Michiels van het politiemuseum in de trouwzaal van het districtshuis van Deurne (ingang via de Unolaan) straffe verhalen, donkere geheimen en ludieke anekdotes uit de oude doos.

Wil u zeker zijn van een stoel? Schrijf dan op voorhand in via simonne.corremans@telenet.be of gsm 0479 90 75 71. De toegang is gratis.