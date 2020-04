‘Coronapatrouilles’ blijven controleren op verkeersveiligheid en parkeerovertredingen Sander Bral

01 april 2020

De wijkteams van de Antwerpse politie patrouilleren om de naleving van de geldende maatregelen rond Covid-19 op te volgen. Daarnaast hebben ze ook aandacht voor de verkeersveiligheid en parkeerovertredingen. Maandag controleerde het team van de Unolaan in Deurne. Daar werden 117 parkeerplaatsen, voorbehouden voor mensen met een handicap, gecontroleerd. Op slechts één plek werd een overtreding vastgesteld.

Er werd ook aandacht besteed aan vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die geparkeerd stonden waar het niet mocht. Twaalf voertuigen werden op die manier beboet. Op het Rodekruisplein werd een voertuig opgemerkt dat met de achterzijde opvallend dicht tegen een bosje stond geparkeerd. De verklaring was snel gevonden, de nummerplaat was namelijk niet de originele. Meer nog, het voertuig bleek niet geldig ingeschreven. Het wijkteam liet het daarom in beslag nemen.

Ook het wijkteam van het Kiel trok er op uit. De inspecteurs merkten dat een tram gehinderd werd door twee foutgeparkeerde wagens op Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de Voetbalstraat. Ook een achtergelegen woonerf was moeilijker bereikbaar voor de hulpdiensten door de positie van de twee wagens. Eén van de twee wagens werd getakeld om de baan terug vrij te maken, de bestuurder zal de takelsom en de boete moeten betalen.

In de Golfstraat werd een voertuig met buitenlandse nummerplaat opgemerkt dat dwars over het voetpad stond. Voordat de takelwagen ter plaatse was, sprak de eigenaar de politie aan. Hij kreeg een fikse boete voor het foutparkeren, maar moest ook nog achterstallige verkeersbelasting ophoesten. Tot slot werden nog twee voertuigen opgemerkt waarvan het raam openstond. De beide wagens stonden ingeschreven bij hetzelfde bedrijf. De zaakvoerder werd verwittigd en bedankte de politie voor hun opmerkzaamheid.