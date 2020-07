Winkel bij tankstation moet ‘s nachts dicht door samenscholingen en overlast Wouter Spillebeen

30 juli 2020

16u11 0 Destelbergen De Shop and Go bij tankstation Q8 op de Dendermondsesteenweg in Destelbergen moet ’s nachts tussen 22 uur en 6 uur de deuren sluiten. Dat hebben burgemeester Elsie Sierens (Open VLD) en Q8 in onderling overleg beslist.

Nachtwinkels moesten volgens de federale richtlijnen al op 22 uur de deuren sluiten, maar de shop and Go aan het tankstation viel niet onder die maatregel. Daarom stelde de politie vast dat er vaak nachtelijke samenscholingen gebeurden. “De pv’s die rond de Q8 site opgesteld werden zijn talrijk, vele omwonenden ondervinden eveneens overlast”, duidt burgemeester Sierens. De winkel moet nu ook sluiten tussen 22 uur en 6 uur. “Wij hopen op die manier de rust en veiligheid terug te doen keren, niet enkel in het belang van de omwonenden, maar omwille van de veiligheid en volksgezondheid.”

De bijzondere maatregel gaat vandaag (woensdag) in en geldt zo lang de veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn. Nachtelijk tanken kan wel nog, maar betalen kan enkel met een betaalkaart.