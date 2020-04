Willy Hamerlinck (87), ere-voorzitter Heusden Koers, overleden: “Een icoon in de wielergeschiedenis.” Didier Verbaere

13 april 2020

09u49 1 Destelbergen Willy Haemerlinck, de erevoorzitter van wielercomité Klaver 7 en Heusdenkoers, is op 87-jarige leeftijd overleden in woonzorgcentrum Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem. Twee jaar geleden werd Heusdenkoers nog omgedoopt tot de Grote Prijs Willy Haemerlinck.

Willy Haemerlinck was de zoon van Fred, de allereerste winnaar van het ‘wereldkampioenschap voor kermiskoersen’ in Heusden in 1929. Hij zou later de grote bezieler worden van de koers op kermisdinsdag in augustus in Heusden. En vandaag is het zijn zoon Fred die de organisatie leidt.

De gezondheid van Willy ging al een tijdje achteruit maar toch stond Willy er nog jaarlijks op om bij de start van ‘zijn’ event aanwezig te zijn. Vorig jaar kreeg hij er nog een fles champagne van zijn vriend en vaste gast op de koers Minister van Staat Herman De Croo.

“Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het droevige bericht dat onze erevoorzitter ‘Mister Heusdenkoers’, Willy Haemerlinck, is overleden. Heusdenkoers zal nooit meer hetzelfde zijn. Wij denken met grote waardering terug aan zijn inzet en betrokkenheid om onze wedstrijd te maken zoals hij nu is. Ons icoon is er niet meer. We wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit tragische verlies”; meldt de organisatie op haar sociale media.

“Hij was een icoon uit de wielergeschiedenis. Veel sterkte aan het voltallige Heusdenkoers team en in het bijzonder aan Fred en Lucie en de ganse familie”, reageert burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) op het verlies. Ook de wielerploegen reageren onthutst. “Willy, bedankt voor de vele, mooie en sportieve jaren die we samen beleefden”, meldt Peter Bauwens, ploegdirecteur van Team Tarteletto Isorex. “Hopelijk mogen we in augustus een eerbetoon brengen aan deze grote meneer!”, hoopt een wielerfan.