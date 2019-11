Wie verrast 106-jarige Elza Roels met een verjaardagskaart? Didier Verbaere

12 november 2019

Op 1 december blaast Elza Roels maar liefst 106 kaarsjes uit in het Woon Zorg Centrum Kouterhof in Heusen. Een dag die ze er niet zomaar laten voorbijgaan. Om haar te verrassen roep het WZC op om zoveel mogelijk verjaardagkaartjes naar de jarige te sturen naar Elza Roels, Kouterlaan 21 in 9070 Destelbergen.