Wie heeft Itoe gezien? Hondje vermist in Destelbergen na onweer Sabine Van Damme

12 augustus 2020

21u38 10 Destelbergen Tijdens een onweer is hondje Itoe ontsnapt. Eigenaar Dirk Van Den Berge is wanhopig op zoek naar het beestje. Hij vreest dat iemand hem in huis heeft genomen.

Itoe is 12 jaar oud, en de enige huisgenoot van Dirk. Het is niet de eerste keer dat de zwart-witte border collie ontsnapt, maar andere keren kwam hij altijd snel terug naar huis. Nu niet. Itoe vond een gat in de afsluiting van Dirks huis in de Bergenkruislaan, en ging ervan door tijdens het onweer dinsdagavond. Dirk mist zijn trouwe metgezel, en postte een opsporingsbericht op Facebook. Dat wordt nu massaal gedeeld, maar Itoe is nog steeds niet terecht. De man vreest dat het diertje ofwel is aangereden en ergens in een berm ligt, of dat mensen hem in huis hebben genomen.

Wie Itoe gezien heeft, mag contact opnemen met Dirk via evelienbraem@icloud.com