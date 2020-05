Weer pech voor vissers aan Damvalleimeer: nu coronaverbod opgeheven is, duikt blauwalg weer op Didier Verbaere

07 mei 2020

19u28

Bron: BELGA 4 Destelbergen Er is weer blauwalg aangetroffen in het Damvalleimeer in Destelbergen. “Daarom moet ik jammer genoeg opnieuw een recreatieverbod opleggen”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). “De bacteriën in de vijver zijn immers gevaarlijk wanneer je er mee in contact komt.”

Het probleem van blauwalg is niet nieuw in het Damvalleimeer. De voorbije jaren waren er al een paar opstoten, in 2019 zelfs twee keer, in februari en in juni. “De opstoot van juni was zo erg, samen met een sterke geurhinder, dat ik zelfs wandelen en lopen rond de vijver moest verbieden”, herinnert de burgemeester zich.

“Nu is de uitbraak minder erg en gaat het alleen om een verbod op alle recreatie waarbij contact met het water mogelijk is. Zwemmen is er sowieso verboden, vissen mag nu dus ook niet en dat is wel jammer voor de vissers die sinds maandag hun hobby weer mochten beoefenen.”

Twee keer per week stalen

Hoelang het verbod zal duren, is nog niet duidelijk. Twee keer per week zullen er stalen afgenomen worden. Zodra de blauwalg verdwenen is, wordt het verbod opgeheven. “Het is jammer dat we er opnieuw mee te kampen hebben”, zegt de burgemeester nog. “Dit is een chronisch probleem en we kennen niet echt de oorzaak. Heeft het met de klimaatverandering te maken of niet? Ligt het aan de beplanting rond de vijver? Zijn er andere oorzaken? Net voor de coronacrisis uitbrak, waren we er volop mee bezig, zou het onderzoek zelfs in een stroomversnelling terechtkomen, maar dat is allemaal een beetje stilgevallen. We zoeken naar een structurele oplossing.”