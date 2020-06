Weer ongeval op E17 in Destelbergen, snelweg afgesloten Wouter Spillebeen

19 juni 2020

10u15 192 Destelbergen Op de E17 ter hoogte van de verkeerswisselaar in Destelbergen is deze morgen iets voor 9.30 uur een zoveelste verkeersongeval gebeurd. Een bestelwagen reed in op de staart van de file en de chauffeur liep zware verwondingen op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De snelweg is momenteel versperd in de richting van Gent nadat er een zwaar ongeval gebeurde. In de staart va de file voor de werken is de bestuurder van een bestelwagen ingereden op een vrachtwagen. De chauffeur in de bestelwagen is zwaargewond en zit volgens de federale wegpolitie gekneld in zijn wagen. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Het parket Oost-Vlaanderen is ingelicht en zal ter plaatse ook vaststellingen komen doen.

Aanvankelijk was er nog één rijstrook open, maar die is intussen ook afgesloten. Al het verkeer moet van de snelweg af in Destelbergen en kan oprijden via de parallelweg. Het Vlaams Verkeerscentrum schat dat de hinder nog zeker enkele uren zal duren en raadt aan om voor lange afstanden de omgeving te mijden. Wie van Antwerpen naar de kust wil, rijdt beter via de E34 en wie van Hasselt naar Gent rijdt, kan beter via Brussel rijden. Verkeer van Destelbergen naar Oostende rijdt beter via de R4 langs Merelbeke.

Het verkeersongeval is al het zoveelste dat de laatste weken gebeurt ter hoogte van de wegenwerken. Veelal gaat het over vrachtwagenchauffeurs die onoplettend zijn en in de staart van de file inrijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer probeert chauffeurs met extra signalisatie te sensibiliseren.

Update #E17 Ongeval thv Destelbergen richting Kortrijk. De weg is afgesloten. Al het verkeer moet via de parallelweg. Volg omleidingen: https://t.co/mwT6cDFn0c Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link