Wagen belandt op z'n dak in de Meersstraat: jonge bestuurder had glas te veel op JDG

19 oktober 2019

13u37 2 Destelbergen Een wagen is zaterdagochtend op z'n dak beland bij een verkeersongeval in de Meersstraat in Heusden. De bestuurder, een man van negentien, legde nadien een positieve ademtest af. “Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken", klinkt het bij de lokale politie.

Het ongeval vond deze ochtend rond 5.20 uur plaats in de Meersstraat in Heusden, richting Destelbergen centrum. De jonge bestuurder raakte enkele signalisatiepaaltjes voorbij een flauwe bocht. Hierdoor verloor hij de controle over zijn voertuig, waarna hij tegen de betonnen blokken langs de baan stootte en uiteindelijk op z’n dak belandde.

De bestuurder raakte op eigen krachten - en zonder kleerscheuren - uit z'n wagen. Hij legde nadien wel een positieve ademtest af. “Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken", aldus de lokale politie. “De Peugeot werd getakeld. Bij het ongeval waren geen andere weggebruikers betrokken.”