Volksfeest voor 200ste verjaardag Harmonie Heusden Didier Verbaere

08 september 2019

15u40 0 Destelbergen In Heusden vierde De Koninklijke Gemeente Harmonie (KOGH) zondag haar 200ste verjaardag met een groot volksfeest op het Kouterplein achter de kerk.

“Na de eucharistieviering speelden we een aperitiefconcert met zo’n 40 muzikanten en er schreven zich meer dan 240 mensen in voor onze barbecue. Een groot succes”, zegt Luc Vandenbruaene, secretaris van de vzw KOGH. Voor de kinderen was er animatie en knotsgekke volksspelen. En in het Gemeentelijke Museum kan je nog steeds terecht voor een uitgebreide expositie over 200 jaar harmoniemuziek in Heusden.