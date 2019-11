Vijf Destelbergenaars trekken naar Masai Bike Trail in Tanzania Didier Verbaere

12 november 2019

17u00 0 Destelbergen Vijf geoefende wielertoeristen uit Destelbergen bereiden zich voor op de Masai Bike Trail in Tanzania van 16 tot 25 november in hartje Afrika. Dat doen ze onder meer in de hoogtekamer van de plaatselijke fitnessclub.

De mountainbiketocht is goed voor bijna zesduizend hoogtemeters in zeven ritten tussen 50 en 119 kilometer. Alain Van Rentergem, Koen Vuylsteke, Peter Van Damme en gemeenteraadsleden Ivan Stevens en Didier Lebrun van CD&V) zijn geoefende fietsers maar voor dit avontuur trainen ze zelfs in hoogtekamers.

De Masai Bike Trail 2019 in Tanzania slingert zich dwars door de Savannah en op de flanken van de Kilimanjaro. “De fietstocht omvat zeven ritten, waarbij we beurtelings overnachten in een Lodge, guesthouse of camping. Een keer ook echt in wat ze ginder “the bush” noemen, compleet inbegrepen het ontdekken van het lokale leven. We fietsen op onverharde wegen, door kleine dorpen en waarbij we het ongerept Afrika zullen zien. Maar we mogen gerust zijn, Tanzaniaanse mensen zijn zeer vriendelijk en gastvrij zo hebben we vernomen”, vertelt Alain Van Rentergem.

Op dag één is er nog een briefing en kennismaking met een Swahilibuffet en overnachting in een Lodge. “Er zal worden gefietst in kleine groepjes”, weet Didier Lebrun, “met de bedoeling een maximale interactie met de lokale bevolking te kunnen nastreven. Het uitgangspunt is individueel reizen met back-up, waardoor je kans hebt op eigen tempo op ontdekking te gaan in afgelegen gebieden. Maar we hebben wel altijd gsm-bereik, maar moeten wel een lokaal gsm-kaartje kopen om de kosten te drukken”. Ivan Stevens is lid van de Zware Vrienden in Destelbergen. “In zeven fietsdagen leggen we een uitdagende afstand af door verschillende landschapstypes. Een van de belangrijkste uitdagingen is drinken onderweg. Zo moeten We dagelijks twee liter drinken kunnen meenemen”, aldus Stevens. Gelukkig is er ook een bezemwagen maar aan opgeven denkt het vijftal totaal niet.