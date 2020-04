Vier overlijdens in Kouterhof Destelbergen, maar ook patiënten coronavrij Didier Verbaere

15 april 2020

11u37 0 Destelbergen In het woonzorgcentrum Kouterhof in Destelbergen werden 46 COVID-testen uitgevoerd. Daarbij testten 8 bewoners positief. Kouterhof moest ook al afscheid nemen van 4 bewoners.

In het woonzorghuis werden sommige bewoners reeds 2 tot 3 maal getest. De eerste testen bleken negatief maar bijkomende testen wezen uiteindelijk op een coronabesmetting. Er zijn ook al vier overlijdens te betreuren. “Testen is en blijft een momentopname waarbij het belangrijk is om het algemeen gedrag van de bewoners in het oog te houden, naast de opvolging van de medische parameters”, zegt Egbert Lachaert, voorzitter van Zorgband Leie en Schelde. De organisatie baat vijf woonzorgcentra, verschillende lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra en assistentieflats uit in de rand van Gent.

“Het Kouterhof wordt momenteel bijgestaan door 3 huisartsen in opleiding. En er is extra verpleegkundige ondersteuning door het personeel van AZ Maria Middelares en AZ Sint Vicentius”, weet Githa Praet, algemeen directeur Zorgband Leie en Schelde.

Coronavrije woonzorgcentra

Afgelopen week bleven 4 van de 5 woonzorgcentra binnen de Zorgband Leie en Schelde vrij van een COVID-besmetting. In het woonzorgcentrum het Lindeken in Merelbeke werden 32 testen afgenomen bij sommige bewoners en personeelsleden met verdachte symptomen. Alle resultaten waren negatief. Dat is ook het geval in het woonzorgcentrum Hof ten Kouter in Laarne, Wielkine in Nazareth en het zorgcentrum van Lemberge. “Niet in elk woonzorgcentrum is de toestand desastreus te noemen”, concludeert voorzitter Egbert Lachaert.

In het revalidatieziekenhuis in Lemberge konden de afgelopen dagen 3 patiënten symptomenvrij verhuizen van de cohortafdeling naar hun vertrouwde kamer. “Na 3 weken quarantainemaatregelen zien we ook een dalende trend op vlak van nieuwe besmettingen. Vandaag worden er slechts 5 patiënten in druppelcontactisolatie worden gehouden. Nieuwe opnames worden opnieuw in overweging genomen evenals de uitrol van de uitgebreide revalidatietherapieën op korte termijn.”

De bewoners van de assistentiewoningen Molenhoek in Merelbeke blijven zeker tot eind deze week in quarantaine. Daar testten 7 bewoners positief op COVID-19. Maar ze verblijven thuis en hebben relatief weinig klachten.