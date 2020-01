Vanaf 1 februari telt elke kilo afval in Destelbergen: nieuwe tarieven en de vervuiler betaalt Didier Verbaere

08 januari 2020

10u29 1 Destelbergen De gemeente Destelbergen voert vanaf 1 februari nieuwe tarieven in voor de ophaling van afval. “Je betaalt voortaan voor elke kilogram afval die wordt opgehaald. Dat is een eerlijk systeem. De milieubewuste sorteerder bespaart en de vervuiler betaalt”, aldus het gemeentebestuur.

Tot nu toe betaalde je in de gemeente per keer wanneer je grijze of groene container werd leeggemaakt. Of die nu vol of halfvol zat, je betaalde telkens hetzelfde bedrag. “Ook al ging je heel bewust om met afval, je betaalde even veel als een grote vervuiler die elke keer een tjokvolle container buiten zette.” Vanaf 1 februari betaal je een kleine kost per aanbieding en betaal je daarnaast per kilogram afval.

De Vlaamse overheid legt alle gemeentes vanaf dit jaar nieuwe doelstellingen op om de afvalberg verder te verminderen. Zo mag de jaarlijkse hoeveelheid afval per inwoner voortaan nog max. 122 kilogram zijn in plaats van 139. In 2018 was dat in Destelbergen 137 kilogram per inwoner. “De gemeente streeft met deze aanpassing ook geen extra inkomsten na. Met de nieuwe tarieven zullen de inkomsten in eerste instantie gelijk blijven, om nadien te zullen afnemen omdat de inwoners nóg minder afval zullen aanbieden.”

Platte belastingverhoging

CD&V noemt deze nieuwe maatregelen een platte belastingverhoging. “Momenteel betaal je per lediging. Voor de zwarte container van 120 liter betaal je 3 euro per lediging, voor de groene container 2 euro. In het oude systeem betaalde een gezin 125 euro per jaar. In het nieuwe systeem betalen ze 512 euro. CD&V staat achter het principe dat de vervuiler betaalt. Onze partij vindt dat wie bewust sorteert, moet beloond worden in plaats van gestraft en vraagt een aanpassing van de tarieven per kg”, zegt gemeenteraadslid Alain Torcq (CD&V).

Beter sorteren

Het gemeentebestuur weerlegt die cijfers en becijferde dat een gezin met vier personen door de invoering van de nieuwe tarieven zo’n 48 euro per jaar extra zal betalen. Tenzij ze anders gaan sorteren. “Voor de bepaling van de tarieven baseerde Destelbergen zich op cijfermateriaal van de Vlaamse overheid en vergelijkingen met andere afvalintercommunales. De tarieven zijn dan ook zeer gelijklopend met die van andere gemeentes. Je kan ook besparen door dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten in de groene container te gooien. Een kilogram GFT kost je minder dan de helft dan een kilogram restafval. En sinds 1 januari mogen yoghurtpotjes, champignon-bakjes en plasticfolies nu ook mee in de blauwe PMD-zak. Dat spaart heel wat plaats uit in je grijze container en dus ook geld”, aldus het gemeentebestuur.