Twee verdachten ontkomen aan politie ondanks klopjacht JDG

02 november 2019

23u42 4 Destelbergen De politie heeft zaterdagavond een klopjacht georganiseerd op twee mannen die probeerden in te breken in een woning in Destelbergen. Ook een helikopter van de federale politie werd ingezet. De verdachten staken meermaals te voet de R4 over en wisten te ontkomen.

De mannen probeerden rond 21 uur in te breken in een woning, allicht in of rond de Petegemstraat. Inwoners stellen op een lokale Facebookpagina dat de bewoners van de woning thuis waren op het moment van de feiten. De lokale politie bevestigt dat het om een poging tot inbraak gaat.

Rond 21.45 uur werd het BIN-netwerk geactiveerd. De lokale politie kreeg onder andere ondersteuning van een helikopter van de federale politie. “We konden ze verschillende keren signaleren, zowel met onze grondtroepen als vanuit de helikopter. Zo zagen we het duo meermaals - te voet - de R4 oversteken”, vertelt politiewoordvoerder Ronny Decuyper. “Ondanks de klopjacht, wisten de verdachten alsnog te ontkomen.”